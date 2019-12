Massa Lubrense, venerdì 6 dicembre: verità miti e bufale sui rifiuti. Il dibattito con il sindaco in Sala Consiliare

Venerdì 6 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Massa Lubrense si terrà un incontro informativo sulla gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti è l’insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall’attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto sull’ambiente.

La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla base dei principi che l’Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive. Ciascuno Stato Membro, tra cui l’Italia, ha dovuto recepire i principi sanciti dall’Unione Europea con una specifica normativa per la gestione dei rifiuti.

Passare dalla teoria all’applicazione pratica della normativa non è sempre così semplice.