Massa Lubrense. Tombolata con i ragazzi disabili

Un momento di festa da condividere con i ragazzi diversamente abili, con chiunque desideri trascorrere alcune ore in allegria in compagnia di Marco Palmieri che con la classica tombolata napoletana ci introdurrà nel pieno delle tradizioni natalizie. Previsto anche un piccolo buffet di tante cose squisite, tutto a partire dalle 17.00 presso Sala delle Sirene.”Per noi amministratori-dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Staiano- trascorrere con questi ragazzi speciali momenti di festa ci fa stare veramente bene, ci facciamo piacevolmente coinvolgere dalla loro energia e dal loro sorriso, e da qualche anno ci supporta in questa iniziativa anche il Centro anziani, guidato dalla Presidente Annamaria Terminiello, che sento il dovere di ringraziare insieme a tutti gli anziani del centro, in quanto non solo donano i premi della tombola, bensì, partecipano attivamente alla serata donando un prezioso supporto logistico-organizzativo”