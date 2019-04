Massa Lubrense: Screening gratuito per il cancro alla prostata

Appuntamento con il camper della Fondazione Pro onlus per tre tappe importanti nel comune di Massa Lubrense.Il primo appuntamento è fissato per sabato 13 aprile in piazza Vescovado, nel cuore del centro cittadino. Poi, sabato 4 maggio, sarà la volta di Sant’Agata sui due Golfi, dove il camper stazionerà in largo Ludovico da Casoria. Infine sabato 18 maggio è òa volta di piazza Santa Croce della frazione di termini.

Gli specialisti della Fondazione sono a disposizione del pubblico dalle ore 9 alle ore 13 per visite urologiche gratuite. Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno direttamente presso il camper. “Screening e diagnosi precoce – fanno sapere gli organizzatori – sono strumenti indispensabili nella lotta contro il tumore della prostata. Uno degli obiettivi statutari della Fondazione è diffondere la cultura della prevenzione”.

Il cancro della prostata rappresenta il tumore più frequente negli uomini. Tuttavia negli ultimi anni l’aumento delle conoscenze e nuove soluzioni tecnologiche hanno permesso una drastica riduzione della mortalità per tumore e un significativo aumento delle aspettative di vita. La Fondazione Pro onlus contribuisce alla ricerca sul tumore prostatico attraverso studi, borse di ricerca, trial clinici, composizione di database e formazione di figure professionali specializzate.