Massa Lubrense: Sabato 12 gennaio la Quarta Giornata del Microchip gratuito

Sabato 12 gennaio nella Sala delle Sirene in Piazza Vescovado a Massa Lubrense quarta Giornata del microchip gratuito organizzata dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL NA 3 Sud e dell’ENPA della Penisola Sorrentina ( Ente Nazionale per la Protezione degli Animali).

Dalle ore 9 alle ore 13 i medici veterinari saranno a disposizione per l’inserimento del microchip, in forma gratuita in un appuntamento dedicato di anagrafe itinerante, cosa che permette l’identificazione dei cani e l’iscrizione degli stessi nella banca dati regionale.

La giornata è stata voluta dal consigliere delegato Francesco Cacace con il supporto dell’ufficio suap dell’Ente.

La microchippatura è un obbligo di legge che consiste nell’inserimento pressoché indolore, nel sottocute della regione della spalla sinistra del cane, di un microprocessore che consente l’identificazione del soggetto. Ciò permette, mediante l’utilizzo di un apposito lettore elettronico in dotazione al Comando di Polizia Municipale ed agli operatori del Servizio Veterinario dell’ASL, di identificare il cane e di conoscere i dati del proprietario.

Durante la giornata l’ENPA fornirà assistenza alle operazioni e darà la possibilità a quanti vorranno di fare adozioni di cuccioli abbandonati e salvati da una vita di strada.

“Il bilancio delle campagne di microcippatura dei cani a Massa Lubrense è estremamente positivo, – dichiara il consigliere delegato Francesco Cacace che è anche un medico veterinario – nella edizione dello scorso anno 42 nuovi cani sono stati chippati gratuitamente. Quanti sono interessati all’inserimento del microchip al proprio cane dovranno essere maggiorenni, muniti di documento di identità valido e di tessera sanitaria. Questi possono recarsi presso la Sala delle Sirene sabato 12 gennaio dalle 9 alle 13. La microchippatura oltre ad essere obbligatoria per legge è il sistema migliore per la prevenzione del randagismo e dell’abbandono degli animali”.