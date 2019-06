Massa Lubrense, riapre il Freedom Relais Club: l’oasi del relax in Penisola Sorrentina

Riapre i battenti il Freedom Relais Club a Massa Lubrense, l’oasi del relax in Penisola Sorrentina. La struttura, che si trova a pochi chilometri Sorrento, immerge l’ospite in una natura incontaminata, circondati da oliveti ed agrumeti tipici della zona, fornendo inoltre servizi esclusivi. Oltre alla splendida piscina con tanti servizi, il Freedom Relais Club si presenta con camere e sale rinnovate, oltre ad un’area privé per coccolarsi in vasche idromassaggio. Nulla è lasciato al caso, infatti questo fantastico posto è pensato per gli amanti dell’enogastronomia, visto che alla cucina di casa sarà abbinata una cantina di vini selezionati, mentre un mini club farà la gioia dei più piccoli. Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 19 ci sarà l’inaugurazione di questa struttura. Ad Maiora da Positanonews!