Massa Lubrense . Night Party nelle piscine del Freedom . Ritorna il divertimento, nel rispetto delle norme per il contenimento per il coronavirus Covid – 19 , in costa di Sorrento

Sabato 18 luglio

FREEDOM RELAIS CLUB (Massa Lubrense)….Exclusive Night Party….spettacolo nello spettacolo

…Start 21.30

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨

10 euro tavolo/drink/sfizioserie

𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞̀ 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞

Base Tavolo 25 euro a persona

Jacuzzi privata + lettone Bali + prosecco o distillato e frutta.

𝐦𝐞𝐧𝐮̀ cena

30 euro a persona

– Aperitivo Benvenuto

– Paccheri cozze e limone

– Frittura di pesce con insalata

– Tagliata di frutta

– Acqua e 1/4 vino della casa

#PRENOTAZIONE #OBBLIGATORIA!

( eventi organizzati tenendo presente delle normative e regolamenti previsti)

•Vi ricordo inoltre che la serata è dedicata ad un pubblico adulto e selezionato.

•Bambini non ammessi

Roberto Porzio +39 3336297172