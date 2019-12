Massa Lubrense. Natale in musica: tutto pronto per il concerto gospel il 25 dicembre

Tutto pronto per l’attesissimo concerto Gospel di Natale a Massa Lubrense. Come da tradizione l’evento si terrà mercoledì 25 alle ore 20 nella Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie di Massa Lubrense. L’appuntamento a ingresso libero è curato dalla Società Concerti di Sorrento, con direttore artistico Paolo Scibilia, nell’ambito della programmazione degli eventi natalizi dell’assessorato al Turismo del Comune di Massa Lubrense.

“Il gospel è una delle forme espressive ed artistiche più profonde e genuine della spiritualità degli afro-americani in terra statunitense- dichiara l’assessore agli eventi Giovanna Staiano- dalle radici, dalla musica africana più moderna, un affascinante percorso che guiderà gli spettatori verso un mondo di suoni, di colori, gesti e suggestive emozioni. L’entusiasmo e la gioia che i componenti riusciranno a trasmetterà certamente contagerà il pubblico regalando tutto lo spirito e l’emozione della preghiera cantata: vero e proprio scambio di positività. I cantanti sono affiancati da una formazione strumentale(pianoforte, chitarra, basso e batteria) che riesce ad esaltare tutta la carica della musica Gospel, spesso influenzata, nellle proprie esecuzioni sempre nuove ed uniche, da una buona dose di Rythm’n Blues.