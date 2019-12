Domani, domenica 8 dicembre 2019, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, a Monticchio, si svolgerà l’evento per Fondazione AIRC, per la ricerca sul cancro. L’evento “Una Giornata per l’AIRC” avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 13.00, “a sostegno dei 5000 ricercatori che ogni giorno lavorano per costruire un futuro sempre più libero dal cancro”.