Massa Lubrense. L’I.C. Bozzaotra apre le sue porte per l’Open Day

“L’invito alla settimana Open Day è, quindi – sottolinea Angelina Aversa, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Bozzaotra” di Massa Lubrense – un’occasione preziosa per scoprire concretamente l’offerta formativa visitando i 3 plessi del nostro istituto: i progetti didattici e di solidarietà, i laboratori , le attrezzature e le ristrutturazioni realizzate , anche di recente, presso il plesso di Monticchio”. “Saranno giornate dedicate “al futuro” dei nostri ragazzi e occasione per riflettere e operare scelte consapevoli: la scuola si apre al territorio e tutti insieme, come comunità educante -conclude la Preside- saremo lieti di presentare alle famiglie che accoglieranno il nostro invito, e a quanti di onoreranno della loro attenzione e della loro presenza, attività laboratoriali, dimostrazioni e informazioni, nel rispetto del patto di corresponsabilità scuola-famiglia e di un servizio attento ai bisogni dell’utenza”. Fino al 31 gennaio presso la segreteria didattica, in Via Roma, sarà attivo il servizio help desk—iscrizioni on line, a supporto delle famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30 e di pomeriggio su appuntamento.