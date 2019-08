A Massa Lubrense la presentazione fumetto “Carlo Amalfi”

Venerdì 23 agosto 2019 alle 19,30 presso il Circolo Nautico Marina della Lobra, si terrà la presentazione del fumetto “Carlo Amalfi e lo scoglio del Vervece”, realizzato dagli alunni dell’I. C. Pulcarelli-Pastena nell’ambito del progetto Por Scuola Viva “Massa Lubrense tra storie, tradizioni e leggende”.Interverranno il notaio Giancarlo Iaccarino, presidente del circolo nautico «Marina della Lobra», la prof.ssa Rita Parlato, dirigente scolastico della «Pulcarelli» il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli,. Gaetano Milone presidente della Fondazione Vervece e Stefano Ruocco presidente dell’Archeoclub Lubrense. Attraverso le pagine illustrate di questo fumetto, i piccoli alunni dell’I.C. Pulcarelli, guidati da Aldo Terminiello, Gennaro Galano ed Ester Esposito, sono diventati “ambasciatori” delle nostre tradizioni: hanno disegnato e rielaborato una novella del celebre scrittore sorrentino Gaetano Canzono Avarna dedicata al pittore, realmente esistito, Carlo Amalf. «Le nostre tradizioni storico-letterarie, le nostre radici culturali, -ha dichiarato il sindaco Lorenzo Balducelli, fatte proprie e veicolate in modo intelligente e creativo dai ragazzi della «Pulcarelli»: un modo eccellente di fare scuola, un passaggio di testimone tra le vecchie e nuove generazioni» Entusiasta la dirigente dell’I.C. Pulcarelli-Pastena, la prof.ssa Rita Parlato che ha dichiarato: “gli alunni, tra lezioni e disegni, hanno acquisito la consapevolezza di vivere in una terra ricca di storie e tradizioni, diventando dei veri e propri promotori del territorio”. Dello stesso avviso il notaio Giancarlo Iaccarino, presidente del Circolo Nautico Marina Lobra, che ha dichiarato: “ospitare i piccoli alunni della Pulcarelli, che sotto la guida di Gennaro Galano, Aldo Terminiello ed Ester Esposito hanno disegnato questo meraviglioso fumetto, è un onore per me e per tutti i soci che rappresento; occorre valorizzare il nostro territorio e motivare le nuove generazioni a proteggerlo: solo così potremo custodire intatta la bellezza della nostra terra custodendo anche storie e tradizioni”. Durante la presentazione il poeta sorrentino Rosario Di Nota leggerà una propria prosa dedicata all’argomento.