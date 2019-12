A Massa Lubrense incontro su rifiuti, verità, miti e bufale

Rifiuti: verità, miti e … bufale. E’ l’interessante tema dell’incontro informativo sul ciclo dei rifiuti voluto dall’assessore all’Ecologia del Comune di Massa Lubrense Sonia Bernardo. L’appuntamento à fissato per venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Municipio in Piazza Vescovado.

All’ incontro parteciperanno il sindaco Lorenzo Balducelli, l’assessore all’ecologia Sonia Bernardo, Antonino Di Palma direttore tecnico di Terra delle Sirene, Sergio Fiorentino assessore al bilancio e Paolo Colloca, biologo ed esperto di tematiche ambientali.

Queste le motivazioni sulla organizzazione dell’incontro che l’assessore all’ecologia del Comune di Massa Lubrense Sonia Bernardo ha illustrato:“Ci siamo resi conto in questi anni che su molti aspetti del ciclo dei rifiuti, sul modello di raccolta, sullo smaltimento, sull’impiantistica nella nostra Regione, sulla composizione della tassa sui rifiuti, sui costi del sevizio, sul ritorno economico del rifiuto differenziato, ci sono poche informazioni a disposizione dei cittadini e molto spesso si creano delle leggende metropolitane o addirittura delle “bufale”. Al fine di dare una corretta informazione abbiamo voluto questo incontro, che non è un convegno scientifico, ma un momento di informazione che chiarisca i tanti aspetti di questa materia tanto nota alla cronaca nella nostra Regione, ma sulla quale circolano tante informazioni distorte. Lo faremo con un taglio semplice per offrire ai cittadini maggiore consapevolezza civica in un territorio dove ci sono percentuali altissime di raccolta differenziata. Crediamo nell’utilità di questo appuntamento e spero anche che i cittadini troveranno interessante questa iniziativa”.