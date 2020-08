Massa Lubrense, il 28 agosto “Classica Estate” con i giovani musicisti dal Liceo Grandi di Sorrento e tanto altro

Il Covid non ferma Classica Estate. Per il venticinquennale della manifestazione il priore Luciano Del Pizzo ed il Governo dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense, hanno previsto una sola serata ma molto ricca per gli appassionati di musica per venerdì 28 agosto alle ore 21.

“Le norme anticovid non ci hanno permesso di programmare al meglio la manifestazione di quest’anno. Abbiamo preferito comunque esserci -dichiara il priore Luciano Del Pizzo- e proprio in occasione dei venticinque anni di Classica Estate ci è sembrato opportuno ridurre il programma ad una sola serata, ma non fermare la manifestazione. Quest’anno la sede non sarà quella solita di Palazzo Vespoli, ma la ex Cattedrale di Massa Lubrense in Piazza Vescovado. Classica Estate significa buona musica ed è quello che vogliamo offrire agli appassionati che da tanti anni seguono la manifestazione. Purtroppo avremo un numero limitato di posti ed è quindi necessaria la prenotazione. A questo scopo abbiamo attivato un numero di telefono dedicato il 333 44 700 93”.

In programma voci e pianoforte dei ragazzi del Liceo Artistico Musicale Grandi di Sorrento, il quartetto Lamp e la chiusura dei Musici Lubrensi.

“Siamo orgogliosi del fatto che a concludere la serata -continua Luciano Del Pizzo- siano artisti che si sono esibiti anche alla prima edizione della manifestazione di 25 anni fa”.