Massa Lubrense, Giornata della Memoria: lunedì la proiezione del film “Jona che visse nella balena”

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Massa Lubrense, proiezione del film “Jona che visse nella balena” di Roberto Faenza. Il film è stato realizzato sulla base del romanzo autobiografico “Anni d’infanzia” di Jana Oberski. L’autore è nato nel 1938 e deportato nel 1940 a Berghen Belsen, il campo di concentramento nazista della Bassa Sassonia.

A organizzare l’iniziativa la Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Lubrense presieduta da Lucia Sessa. La Commissione è composta dai membri eletti dal Consiglio Comunale Liberato Staiano, Serena Vinaccia, Antonella Caputo e Lello Acone. I componenti nominati sono invece Lucia D’Ancora, Michele Gargiulo, Assunta Milano e Lucia Sessa. Delegata dal sindaco per la Commissione Nunzia Sonia Bernardo assessore alle Pari Opportunità.

Sempre per lunedì 27 gennaio nella Antica Cattedrale di Massa Lubrense alle ore 10 il Comune ha organizzato un concerto dal titolo Shoah: parole e musiche per non dimenticare. Il concerto verrà offerto dalla Comunità ebraica di Napoli e dalla Società Concerti Sorrento del maestro Paolo Scibilia.

Ancora per celebrare la Memoria la Commissione ha organizzato per mercoledì 19 febbraio alle ore 10.30 sempre nella sala consiliare la proiezioni di un cortometraggio ed a seguire sulla terrazza del Pennino in Piazza Vescovado sarà installata a terra una targa commemorativa per non dimenticare, una sorta di “pietra di inciampo”, che aiuterà tutti a non dimenticare lo sterminio di milioni di persone nei campi di concentramento, una pagina triste e tragica della storia.