Massa Lubrense. Domenica 24 marzo la ventesima edizione dello slalom automobilistico del Nastro d’Oro

Massa Lubrense. Appuntamento domenica 24 marzo con la ventesima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense. La gara automobilistica si svolgerà come ogni anno sul Nastro d’Oro per una lunghezza di tre chilometri. Il via alla prima delle quattro manche sarà alle 9.30 ed i piloti si cimenteranno nel percorso dal ponte Marciano per poi arrivare alla frazione di Termini. Sabato, dalle 15.00 alle 18.00, ci saranno le verifiche tecniche sulle auto nel parcheggio comunale Centro 5 di Massa Lubrense. La premiazione si svolgerà domenica alle ore 17.00 in piazza Santa Croce a Termini. L’evento è organizzato dal Rombo Team di Napoli ed ha il patrocinio del comune di Massa Lubrense e dell’Automobile Club Napoli. La gara è valida per il Trofeo d’Italia Centro-Sud, Trofeo Italiano Femminile e Coppa Slalom terza zona. Inoltre è memorial Mario Adario e Tino Valente, VI memorial Vittorio Marcia e coppa Enrico Palumbo.