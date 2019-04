Massa Lubrense: Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado di Salerno

MASSA LUBRENSE. Sabato 13 aprile, alle ore 20:30, presso l’antica Cattedrale di Massa Lubrense, concerto-evento dell’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado di Salerno, in esclusiva ed anteprima assoluta per la penisola sorrentina. In programma, il celebre ”Stabat Mater” di G.B.Pergolesi, per soprano, contralto e basso continuo, ed altri brani di musica sacra. Direttore è il maestro Ivan Antonio.

L’evento è organizzato, in occasione dell’avvio della Settimana Santa 2019, dall’assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Massa Lubrense (nelle persone del sindaco Lorenzo Balducelli e dell’assessore Giovanna Staiano), in collaborazione con la S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e la direzione artistica di Paolo Scibilia. Ingresso libero.