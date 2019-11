Massa Lubrense. Appuntamento con il Bluefish 19 al Ristorante La Torre One Fire per scoprire insieme il pescato campano

Massa Lubrense. Mercoledì 27 novembre, dalle ore 18.00 alle 20.30, appuntamento presso il Ristorante La Torre One Fire in Via Annunziata 7 per il Bluefish 19. Un Happy Hour per scoprire insieme il pescato campano. Nel corso della degustazione guidata, gli ospiti potranno incontrare gli esperti dell’Area Marina Protetta Punta Campanella i quali forniranno informazioni su come riconoscere e apprezzare il pescato campano. La partecipazione è gratuita e su prenotazione da effettuarsi attraverso la piattaforma Metoo. Il progetto è realizzato dall’Area Marina Protetta Punta Campanella nell’ambito del FEAMP Regione Campania 2014/2020 Misura 5.68.

Ad ogni partecipante sarà offerto un decimetro per misurare i pesci di piccola taglia illegali e comprare dunque solo quelli “giusti” ed una bottiglietta in alluminio per ridurre il consumo di plastica.