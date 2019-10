Massa Lubrense, approfondiamo il tema celiachia con i prof. Capano e Malamisura

Venerdì 25 ottobre alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Massa Lubrense, incontro di informazione sulla Celiachia. A organizzare questo momento di divulgazione su questa patologia l’Assessorato alle Pari Opportunità guidato dalla Dottoressa Sonia Bernardo in collaborazione con l’AIC Associazione Italiana Celiachia.

Questa patologia in Italia è riconosciuta come malattia sociale, tanto che si stima colpisca all’incirca 400/600.000 italiani, cioè una persona ogni 100/150 abitanti.

A parlarci della celiachia saranno il prof. Guglielmo Capano, già responsabile della Unità Specialistica di Nutrizione del Dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli ed il dott. Basilio Malamisura, direttore Unità Operativa Pediatria-Centro Riferimento Regionale Celiachia dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno.

Interverrà presidente dell’AIC Campania (Associazione Italiana Celiachia) Teresa D’Amato.

“L’incontro non è un convegno per addetti ai lavori sottolinea l’assessore Sonia Bernardo- ma un momento informativo per tutti i cittadini e sarà un’occasione per conoscere un po’ meglio i vari aspetti della celiachia e quanto sia importante per il celiaco un regime dietetico che escluda il glutine. Sarà anche sottolineato il pericolo di eventuali contaminazioni di glutine nei cibi, in un territorio come il nostro dove ci sono tante attività dedite alla ristorazione, e scongiurare complicanze, anche gravi”.