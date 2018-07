Massa Lubrense: Al via l’evento Limoni in festa

Massa Lubrense- Fine settimana con LIMONI IN FESTA , uno degli eventi clou dell’estate massese 2018. Quest’anno ad allietare la kermesse dedicata al limone due nomi di eccezione: Enzo Gragnaniello con il suo inconfondibile sound ed il gruppo napoletano che sta riscuotendo un grande successo la Maschera.

Limoni in festa e l’occasione per degustare tantissime prelibatezze delle cucina di Massa Lubrense a base del tipico agrume che dà il nome alla festa: il limone ovale massese detto “femminiello”. Un tour gastronomico che si snoda tra le tante attività del centro di massa lubrense che presenteranno i loro piatti ed i loro dessert a base di limone.

Una serie di appuntamenti che si svolgono nel centro cittadino, seguendo i sapori dei piatti al profumo di limone, i suoni delle musiche popolari, la riscoperta dei palazzi più antichi, delle stradine, degli angoli tipici.

il via a Limoni in Festa è previsto per venerdì 13 luglio 2018

18.30 con l’apertura del Mercatino con prodotti tipici e artigianato locale. Alle

20.30 il concerto “Divenendo Live” di Marco Mariconda e le Sequenze.

Sabato 14 luglio 2018 dalle ore 10.30 ancora mercatino, alle 17.00 invece Agropasseggiata Massa centro – Annunziata – Marina Lobra.

Dalle 19.00 alle 23.00 sarà aperto il Percorso gastronomico al limone ed alle

21.00 il Concerto Mujeres Creando – Special Guest: Enzo Gragnaniello con Piero Gallo. Chiusura domenica 15 luglio 2018 dalle 10.30 ancora Mercatino con prodotti tipici e artigianato locale e dalle 19.00 – 23.00 ancora una serata con il Percorso gastronomico al limone. Intanto alle 21.00 Concerto “Parco Sofia Tour” de La Maschera in Piazza Vescovado.

Limone in Festa è il frutto della collaborazione tra il Comune di Massa Lubrense con gli assessorati al Turismo ed allo Spettacolo ed all’Agricoltura e la Pro Loco di Massa e dalla Coldiretti massese.

“Un Limoni in Festa con spettacoli di grande qualità, -commentano il vice sindaco Giovanna Staiano con il delegato all’agricoltura Francesco Cacace- è stato questo l’obiettivo che ci siamo dati per il 2018 per festeggiare nel modo migliore il limone che è il nostro prodotto principe dell’agricoltura massese. Lo faremo con tre nomi d’eccezione Marco Mariconda, La Maschera e la partecipazione del grande Enzo Gragnaniello. Il tutto con l’impegno di due importanti realtà come la Pro Loco e la Coldiretti di Massa con gli instancabili presidenti Teresa Pappalardo e Antony Pollio”.