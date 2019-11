“da masaniello alla repubblica Giacobina” Guido D’Agostino all’Istituto di Cultura Tasso

Guido D’Agostino a Sorrento, il grande storico non lo vedevano in penisola, da quando si ci riuniva per la preparazione del volume su Piano di Sorrento, per le celebrazioni del bicentenario di autonomia. Egli con le sue visioni di storico a 360 gradi diede impulso e creò la spina dorsale del libro, pietra miliare nella storiografia del territorio sorrentino. Venerdi 15 novenbre Luciano Russo ed Elio Angrilli lo presenteranno al pubblico sempre più numerose agli incontri, presso l’Hotel Continental, sede resa disponibile grazie alla magnanimità di Carlo Scala e Desire Marino, per parlare del FILO ROSSO DELLA STORIA DEL REGNO.