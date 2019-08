MARTEDI 6 AGOSTO FABRIZIO BOSSO E JAVIER GIROTTO con i LATIN MOOD al COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)

MARTEDÌ 6 AGOSTO ALLE ORE 22 al COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI DI CAVA DE’ TIRRENI (SA), è in programma una ricca serata dedicata a FABRIZIO BOSSO E JAVIER GIROTTO con i LATIN MOOD, la band che rappresenta un’esplosione di jazz e _latin, _ che torna dopo quattro anni di pausa, con NATALIO MANGALAVITE a pianoforte, tastiere e voce, LUCA BULGARELLI al basso elettrico, LORENZO TUCCI alla batteria e BRUNO MARCOZZI alle percussioni.

Tango, milonga, chacarera, candombe e… jazz, in proporzione variabile.

Doppia è la leadership come anche l’anima musicale dei Latin Mood: da una parte il trombettista FABRIZIO BOSSO chiama a raccolta i talenti più rappresentativi del jazz italiano, dall’altra il sassofonista JAVIER GIROTTO imprime il bollino DOC della musica argentina, portando con sé uno specialista del genere come il connazionale Natalio Mangalavite.

Tra _beat_ latino-americani e iniezioni di movenze afroamericane, il Latin Mood è uno sviluppo e ampliamento del Latin Quintet creato da Bosso e Girotto nel 2006. I lavori discografici della

band, _Sol!_ e _Vamos_, mettono in luce un dinamismo incontenibile ma anche assolo di struggente bellezza. Non manca quel senso di _divertissement_ tipico della musica sudamericana, nella quale alta espressione artistica e svago popolare non sono mai disgiunti. Le performance dal vivo dei Latin Mood sono contagiose dalla prima all’ultima nota proprio per la loro costante capacità di rinnovarsi, passando dal ballabile al tribale, dalle suggestioni struggenti alle riscosse battagliere.

A preparare la scena per il concerto dei Latin Mood, appuntamento inserito nella stagione dei concerti di “_MoroSummerTour 2019”_, in collaborazione con Le Corti Dellarte, la rassegna musicale jazz organizzata dal Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa), che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, sul palcoscenico COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI della cittadina metelliana si sarà anche un live introduttivo alle ORE 21.15 del musicista GIANMARCO VOLPE con la sua inseparabile chitarra e del cantante, batterista MANÙ SQUILLANTE.

La serata sarà presentata dal giornalista ANTONIO DI GIOVANNI.

Per i concerti al complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni la prenotazione è obbligatoria. Posti numerati su http://bit.ly/2XDqEEZ [1] COSTO 18 EURO

Scopri il Punto Vendita a te più vicino: http://bit.ly/2LXx3EK [2]

PER INFO E PRENOTAZIONI CONCERTI TEL. 089 4456352 | 340 3939561 – 333 4949026