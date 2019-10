\"IL MARE COME ESPRESSIONE DI VITA E DI OPEROSITA\'\" expo d\'arte contemporanea

Salerno ospita dal 23 al 29 settembre il XX Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. L’evento propone un ricco programma di manifestazioni: la presenza in porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il Concerto della Banda della Marina Militare, la sfilata di domenica 29 che concluderà il Raduno.

La Cerimonia Inaugurale si terrà Mercoledì 25 settembre p.v. alle ore 17,00 presso la Stazione Marittima di Salerno con la presentazione della Mostra d’arte contemporanea dal tema “IL MARE COME ESPRESSIONE DI VITA E DI OPEROSITA'” curata dalla pittrice Loredana Spirineo alla presenza del critico d’arte Antonella Nigro.

Sorprendenti sono le manifestazioni del mare in natura e innumerevoli sono le varietà di emozioni che può suscitare. Mare è sinonimo di potenza, forza, libertà, nostalgia… stupisce, commuove, eccita, impaurisce…. Per questa molteplicità di forme e sensazioni, il mare è fonte di inesauribili interpretazioni e rappresentazioni ed artisticamente innumerevoli sono le tecniche utilizzate per rappresentarlo, dalle più tradizionali alle più avanguardiste. In esposizione si potranno ammirare oltre 30 opere di autori salernitani d’eccezione tra pittori e scultori per un percorso vario e interessante che va dall’iperrealismo alle tele dai richiami fortemente informali, dalla sobrietà cromatica dei paesaggi ai metafisici orizzonti, dalla materica scultura all’evanescenza dell’acquarello. Dunque 23 artisti posti a confronto per la diversità delle tecniche espressive usate ma accomunati dalla stesso sentimento per l’arte e per il mare.

La serata inaugurale di concluderà con il concerto del pianista Biagio Russo della Scuola di Canto e di Musica “Sound Music Studio” di Salerno.

La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ad ingresso gratuito e rimarrà allestita fino a domenica 29 settembre

Espongono

GIOVANNA ANNUNZIATO ,FELICE ARCAMONE, TEMENUGA BABANOVA , LAURA BRUNO , CONCETTA CARLEO , PASQUALE CIAO , ADRIANA FERRI , ANGELO FORTUNATO , MILENA GALLO , CINZIA GAUDIANO, GIUSEPPE GIANNATTASIO , ALESSANDRO GRANATA , MATILDE LIGUORI , IDA MAINENTI , MARIA GRAZIA MANCINO , MICHELA MARASCO, ELENA OSTRICA , FIORE ROBUSTELLI, HYLDE SALERNO, MARIA SCOTTI , ENZA SESSA , LOREDANA SPIRINEO , SANTINO TREZZA