Sotto il Manto di San Nicola: “Salviamo il Santuario e le Cappelle”

L’evento patrocinato dal Comune, si terrà nei giorni 13 e 14 luglio presso il Borgo di Castello in Forino, vede coinvolte in primis le Parrocchie di Forino, Celzi e Petruro i comitati festa di San Nicola, San Luigi, San Felicissimo, San Michele e Sant’Anna, oltre alle varie associazioni culturali che operano sul territorio. Sarà il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, ad officiare l’incontro. Lo scopo dell’iniziativa è la tutela e valorizzazione del Patrimonio religioso e culturale del Santuario. Dopo i saluti del primo cittadino Antonio Olivieri, padre Jean Claude Ndayishimiye, illustrerà il progetto e gli eventi ad esso correlati, il professore Francesco Barra, darà brevi cenni storici, l’architetto Maurizio Manda, significherà l’aspetto architettonico del progetto, con proiezioni di video e slide. Coordina le varie sezioni di interventi la giornalista Daniela Apuzza. Il programma seguirà con la celebrazione Eucaristica ed il saluto dei fedeli al Pastore. A seguire l’esibizione delle allieve della scuola di danza, Professional Dance di Alessandra Vottariello. Domenica 14 luglio, alle 19 celebrazione della Santa Messa al Santuario di San Nicola, alle 20.30, concerto a cura della “Banda Musicale Città di Forino”, diretta dal maestro Giuseppina De Filippis. Durante le serate, a deliziare il palato, prodotti tipici della tradizione locale, da degustare sulla Collina al chiaro di luna. Il ricavato di tutte le iniziative sarà devoluto per il recupero del Santuario di San Nicola e della Via Crucis.