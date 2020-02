MANN CHE PASSIONE. NUOVI AMBIENTI

venerdì 7 febbraio (ore 11), nella Sala del Mosaico di Alessandro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’Advisory Board del MANN: il Comitato, composto da protagonisti eccellenti dell’imprenditoria e del mondo professionale, avrà un ruolo consultivo per ciò che attiene allo sviluppo di grandi progetti ed alle strategie di sponsorizzazione e fundraising.

Al termine della presentazione, esclusivamente per giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, sarà possibile visitare il cantiere per il restyling delle sale poste al piano terra dell’ala occidentale del Museo: questi spazi, che non hanno allestimento permanente e sono in parte chiusi da 40 anni, saranno destinati ad ospitare la Statuaria campana.