MANLIO ROSSI DORIA: UN MERIDIONALISTA ATTUALE – A Come alla Corte giovedì 18 ottobre 2018

Ad inaugurare il ciclo 2018-2019 di COME ALLA CORTE DI FEDERICO II ovvero parlando e riparlando di scienza, la figura di Manlio Rossi Doria, di cui Positanonews nel giugno scorso ne sottolineo i 30 anni dalla morte.

Giovedì 18 ottobre 2018, al Centro Congressi federiciano di Via Partenope 36, alle ore 20.30, per il ciclo di incontri “Come alla Corte di Federico II – ovvero parlando e riparlando di scienza”, l’editorialista de “Il Mattino” di Napoli, Nando Santonastaso, intervisterà Guido Fabiani, Professore emerito di Politica Economica, sul tema “Manlio Rossi Doria: un meridionalista attuale“.

Guido Fabiani è Presidente del Centro di Ricerche Economiche e Sociali (CRES) Manlio Rossi-Doria, dell’Università Roma Tre. Professore emerito di Politica economica. Laureato in Scienze agrarie, ha abbandonato gli studi agronomici per specializzarsi in problemi dello sviluppo economico del Mezzogiorno alla scuola di Manlio Rossi-Doria in Portici e in Teoria della pianificazione. È stato tra i più stretti collaboratori di Manlio Rossi-Doria. Con lui ha partecipato a ricerche che hanno caratterizzato negli anni sessanta/settanta, assieme ai lavori di Fuà, Sylos Labini e Saraceno, l’intervento di programmazione territoriale e regionale. I suoi interessi di ricerca si sono sviluppati sui temi di analisi e politica economica dei sistemi agricolo-industriali italiani ed internazionali e sui temi della programmazione territoriale regionale e dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Ha collaborato con varie istituzioni nazionali e internazionali, tra cui: ISTAT, Formez, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Cooperazione allo Sviluppo, UE, CNEL, ONU, FAO, IPALMO.

Ha svolto il ruolo di Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive nella Giunta Zingaretti della Regione Lazio da marzo 2013 a marzo 2018.

A luglio 2014 è stato nominato Rappresentante delle Regioni Italiane nella Cabina di Regia sulle politiche per lo Spazio voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“La questione meridionale nella figura e nell’azione di Manlio Rossi-Doria: una lezione attuale”