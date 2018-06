Manifestazione “Sicuri sul Sentiero 2018”

Anche quest’anno il Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) organizzano la manifestazione nazionale “Sicuri sul Sentiero”, giornata nazionale di prevenzione incidenti, fissata per il 17 Giugno.

L’evento, di portata Nazionale, è declinato in quaranta manifestazioni di ambito Regionale con fini analoghi e modalità relative allo scenario montano specifico.

In particolare in Campania quest’anno sono previste due manifestazioni:

1) In Costiera Amalfitana, sul noto Sentiero degli Dei.

2) Sul Massiccio del Matese, in occasione dell’evento “100 donne sul Matese” organizzato dal CAI di Piedimonte Matese (http://www. caipiedimontematese.it).

L’evento tende a mettere l’accento su una questione fondamentale per chi vive la montagna, e soprattutto per chi vi si avvicina per la prima volta, che riguarda la sicurezza e cioè che ogni escursione in montagna, di qualunque livello di difficoltà, va preparata con attenzione per evitare di trovarsi in situazioni di difficoltà che possono poi portare anche ad incidenti gravi.

Durante l’evento si parlerà dei rischi annessi alle attività montane tipiche dei mesi caldi, vale a dire escursionisimo, canyoning, arrampicata sportiva, esplorazione delle grotte fino alla ricerca di funghi. Quest’ultima in particolare, apparentemente la più innocua, rappresenta proprio l’attività che fa registrare, in proporzione al numero di praticanti, il maggior numero di incidenti (dati CNSAS).

Tale attività, infatti, viene a volte praticata da persone che con scarsa preparazione e senza opportuno equipaggiamento si inoltrano in ambienti impervi trovandosi in difficoltà.

Durante le attività di Sicuri sul Sentiero, sarà possibile anche raccogliere materiale informativo e partecipare alle escursioni previste.

La partecipazione alla manifestazione è totalmente gratuita.