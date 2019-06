Malazè XIV edizione, la comunità organizza un party per i fondi

Pozzuoli, un party per finanziare l’evento archeoenogastonomico Malazè XIV edizione.

Si terrà all’Alma Beach il Community Party per finanziare la kermesse che si terrà il prossimo settembre giunta alla sua quattordicesima edizione. “La nostra manifestazione si sostiene grazie al contributo degli sponsor – dice Rosario Mattera, ideatore di Malazè e presidente dell’associazione Campi Flegrei a Tavola – ma ogni anno diventa sempre più difficile portare avanti questo progetto che nasce dal basso è ha come unico obiettivo la promozione turistica del territorio flegreo attraverso l’enogastronomia. Ecco perché chiediamo agli amici della famiglia Malazè di partecipare. È un evento da non perdere sia per dare sostegno sia per stare insieme e conoscere alcune tra le migliori aziende dei Campi Flegrei”. L’appuntamento per partecipare al party è lunedì 17 giugno, ore 20:00, nell’esclusiva spiaggia flegrea ,Alma Beach, al centro del Golfo di Pozzuoli, (via Miliscola, 191 Pozzuoli),. L’evento è fra i più importanti del settore dell’area flegrea. Saranno presenti con i loro stand oltre trenta, ristoratori e produttori, da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Napoli, Giugliano e non solo.

Il programma e i protagonisti:

Cocktail di benvenuto: Apecar Street Bar della Bottega dei Semplici Pensieri. Food: Abraxas, Agriturismo Don Salvatore, Alma Beach, Azienda agricola Km0, Caracol, Capo Horn, Da Fefè, Esperia Hostaria Flegrea, 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Hostaria, Il Rudere, Lab 2.0, La Bifora, La Fescina Nuova Hostaria Flegrea, La Locanda del Testardo, Masseria Sardo, Public Vintage Diner, White Chill Out. Pasticceria: Officina Bufala e Associazione Aias Teresa Baiano. Aziende enogastronomiche: Panificio Giuseppe Baino, Antica Distilleria Petrone, Birra Artigianale Kymè, Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Procida, Caffè Delizia. Drink e Cocktail: Accademia Cucina & More. Acqua: Perrella Distribuzione. Saranno presenti i sommelier di Aspi Campania. Musica con il gruppo La Gran Bacan e djset a cura di Vincenzo Cannavacciuolo. Info evento www.malaze.it.

Il Press Tour, per la stampa, è dedicato al lago d’Averno, uno degli hub della kermesse. Il programma ore 16,30 – al complesso Akademia Cucina & More (via Lucrino Averno n.1 a Pozzuoli). Accoglienza, presentazione novità Malazè 2019 ore 17,30 – Inizio della visita guidata procedendo a piedi verso il lago d’Averno (lato destro). Visita Vigneto Storico Mirabella e Cantine dell’Averno. Degustazione dei vini Falanghina e Piedirosso doc dei Campi Flegrei ore 18,30 – visita alla Masseria Sardo. Degustazione prodotti dell’azienda agricola ore 19,00 – passeggiata di ritorno con sosta all’ingresso della Grotta di Cocceio, Giardino dell’Orco e alla pseudo Grotta della Sibilla. Il Tour terminerà alle ore 20,30 circa. “Malazè “, negli anni è diventato un laboratorio diffuso territoriale, dove si sperimentano e prendono forma nuovi percorsi di sviluppo a base creativa e culturale. Il progetto sostiene la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali abbinata al food, al sociale, alle tecnologie digitali, al design e al fare impresa dell’area flegrea.

Carla de Ciampis