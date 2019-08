Maiori. Torna la Lemon Night nella frazione di San Pietro. Oggi e domani due serate dedicate al Limone

Torna nel bordo di San Pietro a Maiori la festa dedicata al prodotto tipico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina: il Limone.

Oggi martedì 27 e domani mercoledì 28 agosto si festeggia con la quinta edizione della Lemon Night, evento organizzato dall’Associazione Culturale “Scugnizza” con il patrocinio del Consorzio di Tutela del Limone Costa d’Amalfi IGP: 7 stand gastronomici che permetteranno al visitatore di gustare piatti il cui ingrediente principale è proprio il famoso “oro giallo”, accompagnato da un percorso teatrale, a cura dell’Associazione Atellana, dal titolo “Nce stev ‘na vot ‘nu rre e ‘na regina” che si articolerà tra i suggestivi vicoli del centro storico che costeggiano i pergolati di limoni.

La manifestazione non solo ha ottenuto il patrocinio dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia), per la scelta di un menù gluten-free, ma si preannuncia plastic-free e a rifiuti zero, bandendo l’utilizzo di plastica monouso in favore di stoviglie lavabili e compostabili e bibite alla spina, a riprova di una spiccata sensibilità degli organizzatori verso le tematiche ambientali.

Le due serate saranno animate da piacevoli intrattenimenti musicali.

Giovedì 29 agosto, infine, la piazzetta di San Pietro si animerà con un Lemon Party, revival dance anni 70/80/90 organizzato dall’ASD Havana Dance con i maestri Felice Pisapia e Marilia Amendola.