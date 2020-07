Maiori Music Festival, emozioni al buio: ecco il primo dei tre appuntamenti di luglio

Il Maiori Music Festival entra nel vivo. Emozioni al buio è il primo dei tre appuntamenti di luglio.

Un tour tra vicoli, palazzi e tante testimonianze storiche della Città di Maiori anticiperà le note del sax di Silvio Rossomando che trasporterà il pubblico in un’esperienza sensoriale. Le luci caleranno, l’ascolto in penombra creerà un momento di musica e introspezione. Scopri la bellezza di una Maiori storica. Lasciati incantare dalle note di un concerto da camera

Clicca qui per prenotare

📆 Venerdì 3 luglio

👉 Tour “Maiori e il suo passato” ore 19.00

📍 Obelisco di Santa Maria a Mare, lungomare Amendola

🎷 Concerto “Emozioni al buio” ore 20.30

📍 Palazzo Mezzacapo

ℹ️ info@maiorimusicfestival.it

🌎 www.maiorimusicfestival.it