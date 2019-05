Maiori: Memorial Gambardella

Domenica prossima presso il campo di calcio a 5 di Maiori, si terrà il quarto “memorial Luigi Gambardella”. La manifestazione ey organizzata dall’Associazione “UN Sorriso per la vita”, che da anni si occupa dei malati di SLA attraverso numerose iniziative di sensibilizzazione e raccolte fondi . Il minitorneo, patrocinato dal comune di Maiori e dal CSI di Salerno, avrà inizio alle ore 17.00 e sono ancora aperte le iscrizioni dei singoli partecipanti in quanto le squadre saranno composte in maniera mista. Al termine del torneo unitamente al rinfresco per tutti i partecipanti saranno estratti i numeri vincenti della lotteria.