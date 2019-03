Maiori: Dal 5 al 7 aprile la festa della primavera con le majorette

Torna Maiori in Festa, un evento organizzato per festeggiare la primavera, organizzata dall’Associazione culturale “Atellana” con il contributo del Comune i ed il patrocinio della Fimg, la Federazione Italiana Gruppi Majorettes.

Quella di quest’anno sarà la quarta edizione e si festeggerà dal 5 al 7 aprile per un weekend di puro divertimento per grandi e piccini, con giochi, musica e colori.

Si parte venerdì 5 aprile con lo spettacolo di animazione dedicato ai più piccoli, previsto alle 16.30 sul Corso Reginna. Il clou è previsto per la giornata successiva, sabato 6 aprile quando l’attenzione sarà catapultata tutta sulle bande musicali provenienti da tutta Italia che sfileranno, vestite a festa, attraverso le strade della città.

Da non perdere le performance delle Majorettes preceduta da un coloratissimo lancio di palloncini che verranno distribuiti gratuitamente tra il pubblico. Alle 20.45 poi la presentazione dell’ottava edizione della Rassegna TeatrEducazione AdMaiori che farà da prologo allo spettacolo “Dove c’è il mare” di Antonella Morea, allestito in esclusiva per la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata ad Enzo Sarno.

La mattinata di domenica 7 sarà aperta alle 9.15 dal Raduno Fiat 500 a cura dell’Associazione “La mitica 500” di Castel San Giorgio. Dopo una breve sfilata sul lungomare Amendola le auto rimarranno in esposizione fino alle 13.00 al Porto Turistico.

Alle 9.30 avrà luogo le esibizioni delle bande e delle Majorettes, le performance degli artisti di strada e gli spettacoli di animazione per bambini. Previsto l’allestimento di un’area giochi ad ingresso gratuito e la distribuzione, di popcorn e zucchero filato.