Maiori, continuana la Stagione Teatrale: il 29 febbraio Rosalia Porcaro in “Donne”

Continuano a Maiori gli appuntamenti con la terza Stagione Teatrale Città di Maiori “Enzo Sarno”. Il prossimo appuntamento, in collaborazione con il Gran Carnevale di Maiori, è “Donne” di e con Rosalia Porcaro che andrà in scena sabato 29 febbraio alle 20.00 alla Tendostruttura al porto turistico di Maiori.

Lo spettacolo, portato in scena dall’attrice napoletano attualmente impegnata in prima serata con il programma di Rete 4 “La Repubblica delle Donne” condotto da Piero Chiambretti, è incentrato sui preparativi del matrimonio di Veronica, operaia che lavora a nero in una fabbrica di borse nel napoletano. Attraverso Veronica e il mondo della fabbrica lo spettatore entrerà in una galleria di personaggi, donne, dalle mille speranze e sogni infranti rappresentative di una Napoli pronta a trovare nella disperazione la forza di reagire e d’inventarsi la vita. Tra queste Natascia, cantante neomelodica, la commessa Creolina, la signora Carmela delusa dai politici, il bambino Gigino rassegnato a giocare tra i cassonetti, e persino la signora Assundham sfuggita ai missili americani, vivono con assoluto ottimismo la precarietà della loro vita da trasformare così la tragicità del loro mondo in un divertente paradosso. Lo spettacolo “Donne” di Rosalia Porcaro è ad ingresso gratuito.

Info e prenotazioni:

Per info e prenotazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio Whatsapp al numero

3298268957. Per altre info è possibile visitare la pagina Facebook” Stagione Teatrale Enzo

Sarno Città di Maiori”.