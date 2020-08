Maiori: Bruno Venturini in concerto il 29 agosto

E’ sempre gradito il ritorno di Bruno Venturini nella sua costa amalfitana: la sua voce calda e melodica non finisce mai di stupire

La sua presenza sulle scene avvenne dopo un incontro con il tenore Mario Lanza che lo notò a Roma mentre si esibiva per la stradas accompagnando suo fratello al lavoro. Dopo di che l’ascesa è sta formidabile ed apprezzata da tanti, molti. La folgorante ed osannata carriera di italiano nel mondo gli ha portato, tra l’altro, anche delle onorificenze: cavalierem ufficiale dell’ordine di merito della Repubblicam italiana; commendatore della Repubblica; carica speciale per la caultura e la carità del Sacro Ordine del Cavalieri Crociati di Malta. Quando la RAI deve mandare in iondam unio spettacolo da qualche teatro importante con vera musica NAPOLETANA ai è certi di ascoltare ed apprezzare Bruno Venturini.

Possiamo entusiasmarci della sua voce sabato 29 agosto alle ore 21 all’anfiteatro del porto di Maiori con lo spettacolo ” Bruno racconta …e Venturini canta” scfritto e diretto da Salvatore Venturini con l’orchestra La Neapolis acoustic ensemble. Presenta la serata Franco Esposito.

Gli amanti del bello sono invitati.