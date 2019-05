Maiori al via il 10 maggio la rassegna \"Ad Maiori\" con il premio all\'attore Mariano Rigillo

Torna il prossimo 10 maggio la rassegna di TeatroEducazione “Ad Maiori”, organizzata dall’associazione culturale Atellana in collaborazione con il comune di Maiori. Scuole ed associazioni provenienti da ogni parte d’Italia si confronteranno portando in scena gli spettacoli frutto dei laboratori condotti durante l’anno scolastico e come ogni anno verranno premiati illustri nomi del panorama teatrale italiano. Quest’anno il Premio “Ad Maiori” 2019 sarà consegnato sabato 11 all’attore Mariano Rigillo, tra i più stimati attori italiani di teatro, protagonista inoltre di film celebri come “Il postino” e che attualmente vediamo impegnato in una delle ultime fiction di successo targate Rai, “Mentre ero via”, al fianco della talentuosa Vittoria Puccini. La premiazione si terrà sabato 11 maggio alle ore 17.30 all’interno del Salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori, dopo che l’attore avrà incontrato tutti i partecipanti alla rassegna. Ma Mariano Rigillo non sarà l’unico attore ad essere premiato durante la manifestazione. Mercoledì alle ore 17.00 sarà la volta di Ernesto Cunto e Clementina Gesumaria, durante l’incontro “Il teatro comico.. parliamone”, mentre a chiudere la rassegna sarà il premio conferito all’attore Mario Porfito, .presso la sala polifunzione L’incontro alle ore 17.15. Il presidente Costantino Amatruda e Mario Maglio, direttore artistico dell’associazione “Atellana” “ringraziano l’amministrazione comunale per la sua disponibilità e per il sostegno offerto concretamente affinché questa rassegna potesse svolgersi anche quest’anno, il dirigente scolastico ed il corpo docente dell’Istituto Comprensivo Statale Maiori-Minori, l’associazione nazionale AGITA e l’associazione culturale “La Feluca” di Maiori e darvi appuntamento all’anno prossimo per un’edizione ancora più esplosiva della rassegna di TeatrEducazione “Ad Maiori’”.