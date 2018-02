Maiori, 45° Gran Carnevale 2018 dal 10 al 18 febbraio: ecco il programma ufficiale dell’evento

L’organizzazione del 45° Gran Carnevale Maiorese rende noto il programma dell’evento dal 10 al 18 febbraio. Quest’anno il tema saranno I Classici della Letteratura Internazionale rappresentati attraverso la Storia Contemporanea, con gli i carnevalari che stanno mettendo in campo la propria fantasia per creare qualcosa di coerente con la tematica, ispirandosi dalle fiabe di Sherazade a Shakespeare, passando per Dante Alighieri ed Omero.

Ecco il programma completo del 45° Gran Carnevale Maiorese:

Sabato 10 febbraio

Ore 15.00 – Corso Reginna

Apertura Costiera Amalfitana Family Village – Parco Giochi gonfiabile con strutture uniche in Italia.

Ore 18.00 – Porto Turistico

Cerimonia d’Apertura del 45° Gran Carnevale di Maiori

The Tempest di Shakespeare – Accademia Creativa special Guest da Italia’s got Talenti “Artikolo 3” con i mash – up da Gomorra a Totò a Dante Alighieri.

Presentazione dei Carri Allegorici ed Esibizione Gruppi di Ballo

Domenica 11 febbraio

Ore 10.30 – Corso Reginna

Apertura Costiera Amalfitana Family Village. Parco giochi gonfiabile con strutture uniche in Italia

Alfonso Manzi “Passione, Guitar solo live”

Ore 11.30 – da Via Nuova Chiunzi

Sfilata dei Carri Allegorici

Ore 15.30 – da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata dei Carri Allegorici

Lunedì 12 febbraio

Ore 10.30 – Corso Reginna

Apertura Costiera Amalfitana Family Village. Parco giochi gonfiabile con strutture uniche in Italia

Ore 16.00 – Auditorium Scuole Medie

Le Mascherine a cura di Alcastar Animazione Special Guest: Sir Pop, il boss dello zucchero filato. Iscrizione Gratuita. Info: 3474822571

Martedì 13 febbraio

Ore 10.30 – Corso Reginna

Apertura Costiera Amalfitana Family Village. Parco giochi gonfiabile con strutture uniche in Italia

Ore 15.00 – da Lungomare Capone a Porto Turistico

Sfilata dei Carri Allegorici

Giovedì 15 febbraio e venerdì 16 febbraio

Ore 16.30 – Palazzo Mezzacapo

Concerto di Carnevale a cura della Scuola di Musica di Maiori

Sabato 17 febbraio

Ore 15.00 – Corso Reginna

Apertura Costiera Amalfitana Family Village. Parco giochi gonfiabile con strutture uniche per bimbi

Ore 18.00 – Palazzo Mezzacapo

Evento Disney – Se lo sai rispondi – gioco a quiz con regali per tutti. Ingresso gratuito a cura dell’Associazione Papersera

Ore 21.30 – Anfiteatro Porto Turistico

Carnival Party Live: Queen Forever – Vincenzo Castello. Momento Reggaeton – Diego Ray

Domenica 18 febbraio

Ore 10.30 – Corso Reginna

Apertura Villaggio di Topolino con strutture gonfiabili uniche per bambini. Oltre i fantastici giochi troverete: Baby dance- Mascotte Disney – Make up Party – Angolo foto- Gadget a tema per tuttu

Ore 11.30 – da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici

Ore 15.30 – da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici

Ore 20.00 – Porto Turistico

Premiazione Vincitori 45° Gran Carnevale di Maiori. Cerimonia di chiusura tra “terra, aria, fuoco ed acqua”.



La novità del Gran Carnevale di Maiori 2018 sarà la votazione online utile per la classifica generale, che saranno effettuate su Facebook dall’11 febbraio dalle 10.30 e saranno chiuse il 18 febbraio alle 19.00.