Magic Medley Ballet di Marilina Iacono presenta “Grand Hotel” stasera alle 20:45 presso Villa Fondi

Marilina Iacono presenta:”Grand Hotel”. Stasera alle 20,45 presso Villa Fondi a Piano di Sorrento spettacolo di danza, su soggetto originale della coreografa e maestra di danza Marilina Iacono, membro dell’Interational Dance Council di Parigi e docente di tecnica accademica della Royal Academy of Dance di Londra.Versatile,spumeggiante ed allegro questo balletto in un atto racconta una storia fantastica .Bravissime tutte le interpreti,che ultimamente si sono distinte in molti concorsi nazionali ed internazionali. In questa occasione a tutte le interpreti impegnate nella realizzazione di questo importante messaggio per l’intercultura, Marilina Iacono designerà delle borse di studio. Tutto ciò anche per festeggiare l’ingresso di Marilina e della Magic nell’UNESCO sez.Danza.In apertura,”Caruso”un omaggio della Compagnia Luna al Dott.Giacomo Giuliano. Non mancate!