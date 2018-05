Per Maggio dei Monumenti alla Casina Pompeiana la Napoli di Giambattista Vico

Grazie allo storicizzato progetto di “Maggio dei Monumenti” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli, da venerì 4 maggio e ancora per i giorni 18 e 25 dalle ore 11.00 alle 13.30, nella Casina Pompeiana in Villa Comunale, sono in programma 3 incontri dedicati alla Napoli dello storico e filosofo Giambattista Vico. Ideati e presentati dall’attrice Lucia Oreto, con il supporto della sua Associazione Culturale “Il Nuovo Trio San Carlino”, il tris di eventi sarà arricchito dalla presenza musicale del cantante Antonio Onorato e del chitarrista Franco Matarazzo. Per tutti, un emozionante percorso attraverso le gesta dell’autore de “La Scienza Nuova”, vissuto tra la fine del Seicento e la metà del Settecento, con gli interventi dell’ideatrice Oreto nei panni della maschera di Colombina divisi tra la storia, la lettura, la recitazione e la grande canzone classica napoletana.