L’UOMO E LE LEGGI DELLA NATURA – Giovedì 24 gennaio 2019 ne parlerà Ferdinando Boero

COME ALLA CORTE DI FEDERICO II ovvero parlando e riparlando di scienza

Giovedì 24 gennaio 2019, al Centro Congressi federiciano di Via Partenope 36, alle ore 20.30, per il ciclo di incontri “Come alla Corte di Federico II – ovvero parlando e riparlando di scienza”, Ferdinando Boero, Professore di Zoologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, parlerà di “L’Uomo e le leggi della Natura“.

Ferdinando Boero è Professore di Zoologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Associato al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, ha pubblicato centinaia di articoli, capitoli di libri e libri sui suoi principali temi di ricerca: Biodiversità Marina e Funzionamento degli Ecosistemi. Aree Marine Protette. Evoluzione. Comunicazione scientifica.

Presidente del Consiglio Scientifico della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Membro dell’European Academies Science Advisory Council per la preparazione dei documenti di indirizzo per i G7 di Berlino e Tokyo e di documenti di indirizzo per l’Unione Europea. Vice chair dell’European Marine Board. Membro di Faculty of 1000. Vicepresidente dell’associazione ambientalista Marevivo, membro del Consiglio Scientifico di WWF Italia e Pro Natura.

Collabora con testate giornalistiche quali La Stampa, Il Secolo XIX, Nuovo Quotidiano di Puglia, Le Scienze, Internazionale, Il Tascabile di Treccani. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi come Scala Mercalli, Geo e Geo, Geo Magazine, Linea Blu, Ambiente Italia, Pianeta Mare, Uno Mattina, E se domani, Superquark, Speciale TG1.

Ha scritto quattro libri per il grande pubblico: Ecologia della Bellezza; Ecologia ed Evoluzione della Religione; Economia senza Natura, la grande truffa; Ecco perché i cani fanno la pipì sulle ruote delle macchine: L’uomo e il suo rapporto con gli altri animali e le leggi della natura.

Tra le principali onorificenze ricevute, nel 2005, Grand Medaille Albert 1er pour l’Océanographie dell’Institute Océanographique de Paris e, nel 2017, Medaglia dell’Accademia Nazionale delle Scienze per la Classe di Scienze Fisiche e Naturali.

“Una legge della natura impone la crescita, l’altra la limita”

Per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza registrandosi online alla pagina:

http://www.f2cultura.unina.it/luomo-e-le-leggi-della-natura/

Il programma, i video ed altre informazioni sono reperibili sul sito web di Ateneo www.f2cultura.unina.it

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Come alla Corte https://www.youtube.com/channel/UCmeZIFuEq-sIcpR9AoavEKQ

Si ricorda che non è possibile prenotare posti a sedere e l’ingresso è consentito fino ad esaurimento dei posti. Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso il nostro sito e i social network.