L’UNITRE DI PIANO APRE L’ANNO ACCADEMICO 2019-2019

Iniziano oggi i corsi presso l’UNITRE di Piano, con sede nella Biblioteca comunale di Via delle Rose. Il direttore delle attività Ambrogio Coppola ha ripercosso uno schema collaudato di alternanza corsi-conferenze, posizionando al mercoledì gli incontri con esperti esterni. Oltre alle attività nella biblioteca sono in programmazione visite esterne per prende conoscenza di arte, archeologia ed altri accadimenti di interesse culturale. L’obiettivo è quello relazionasi e interagire con altri condividendo passioni e conoscenze. Il direttivo, che ringrazio, è già all’opera da qualche mese per approntare al meglio e programmare e preventivare acquisti. Ai docenti va il buon anno e grazie per il loro dedicarsi senza risparmio.

Un prologo di questo anno accademico lo possiamo intravedere nell’incontro con Franco Di Mare, di cui con il preside Scibilia nel corso dell’anno passato abbiamo letto i suoi libri. Che dire della serata di ieri?…. ECCEZIONALE! Franco Di Mare è riuscito a captare l’attenzione di un’affollatissima sala, interrotto molto spesso da lunghissimi applausi. Intelligente e concreto ha raccontato, tra l’altro, tantissimi aneddoti della sua vita. Saremmo rimasti ad ascoltarlo per ore senza annoiarci. Ringrazio chi ha reso possibile la serata di ieri: Il sindaco Vincenzo Iaccarino, l’assessore Carmela Cilento e l’eclettico Giacomo Giuliano, ottimo “padrone di casa”, formidabile conduttore della serata. La presenza di Francesca Maresca è stata la classica ciliegina sulla torta della serata di ieri. La sua voce e le sue canzoni hanno incantato il pubblico presente. Francesca costituisce una “ricchezza” della Penisola Sorrentina di cui tutti noi siamo fieri.A.C.