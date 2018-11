L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO A M’ILLUMINO D’INVERNO 2018

Venerdì 30 novembre, alle ore 19, al Teatro Comunale Tasso di Sorrento, si terrà il concerto dell’Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, tra le realtà di world music più importanti a livello internazionale. Una formazione multietnica nata nel 2002, che raggruppa musicisti provenienti da tutto il mondo e promuove la ricerca e l’integrazione di repertori musicali diversi, e spesso sconosciuti al grande pubblico.

L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, aderisce all’iniziativa “S.O.S. SosteniAMO l’Ospedale di Sorrento”.

“Si tratta di una campagna di crowdfunding civico sostenuta dal Comune di Sorrento e da altre amministrazioni locali della penisola sorrentina e dalla Fondazione Sorrento, finalizzata al reperimento delle risorse necessarie al rifacimento delle quattro facciate del presidio ospedaliero di Sorrento “Santa Maria della Misericordia”, che versano in condizioni di degrado – spiega il sindaco di

Sorrento, Giuseppe Cuomo – Grazie alle donazioni, il risparmio per la messa in sicurezza e il decoro dello stabile consentirà alla Asl di destinare quei fondi al potenziamento delle attrezzature interne”.

Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti di Sorrento Incontra, la rassegna dedicata alla musica, alla danza e allo spettacolo promossa – nell’ambito del festival M’Illumino d’Inverno – dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e CDRL con la direzione artistica di Mvula Sungani ed il coordinamento del dirigente del Settore Cultura del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino.

