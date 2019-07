L’Omaggio di Piano di Sorrento a Lucio Dalla. In anteprima assoluta i commenti dello scrittore Raffaele Lauro alle 12 canzoni-capolavoro in programma giovedì sera 8 agosto a Villa Fondi

Nel ricco cartellone estivo di manifestazioni culturali, di spettacolo e di intrattenimento, a ingresso libero, programmato, a Villa Fondi, dall’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento, con un impegno particolare dell’assessore alla Cultura, Carmela Cilento, e del responsabile amministrativo del settore, Giacomo Giuliano, di significativo rilievo risulta l’evento dedicato, la sera di giovedì 8 agosto, a Lucio Dalla e al suo rapporto, quasi cinquantennale, con Sorrento e con Piano di Sorrento. Sia per la novità della formula, “tra narrativa e musica”, sia per i protagonisti della serata, entrambi “sorrentini”: lo scrittore Raffaele Lauro e la cantante Francesca Maresca, già interpreti di altri tributi a Dalla, a Sorrento, al Fauno Notte Club, e a Massa Lubrense. L’originalità di questo ennesimo omaggio al grande cantautore bolognese, rispetto al passato, è rappresentata proprio dal nesso tra “narrativa e musica”, tra cultura e musica, tra i racconti brevi di un biografo di Lucio, come Raffaele Lauro, e le interpretazioni di dodici canzoni-capolavoro di Dalla, da parte di Francesca Maresca, accompagnata dalla sua band musicale. Lauro ha dedicato a Dalla ben tre romanzi biografici, un docufilm, un tour, in Italia e all’estero, e una canzone, “Uno straccione, un clown”. Sta per dare alle stampe un catalogo di commenti su quasi tutte le canzoni di Dalla, tra i quali quelli alle canzoni in programma l’8 agosto.