Lo sguardo e il suono a Palazzo Zevallos

Martedì 21 maggio 2019 – Palazzo Zevallos Stigliano – ore 19.30

Caravaggio, Il Martirio di Sant’Orsola, 1610

relatore Antonio Denunzio

presentazione del concerto Dinko Fabris

Mara Galassi, arpa doppia

Napoli, 1610

Fabrizio Dentice (1539-1581)

Fantasia

Gagliarda Bella (Siena Lutebook Ms28B39)

Antonio Valente (1540-1580)

Il Ballo dell’Intorcia (Intavolatura de’ Cimbalo, Napoli, 1576)

Louis Maymon (XVI-XVII Sec.)

Fantasia (Codice Barberino, olim Berlin 40032, Biblioteca Jagellonska, Cracovia)

Giovan Leonardo dell’Arpa ( 1530-1602)

Galliarda (Ms 4.6.3, Conservatorio di San Pietro à Maiella, Napoli)

Ascanio Mayone (1565-1627)

Ricercare Primo

Partite sopra Fidele (Diversi Capricci, Libro 1, Napoli, 1603)

Toccata IV per il Cimbalo Cromatico (Secondo Libro di Diversi Capricci per sonare, Napoli, 1609)

Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)

Partite artificiose sopra il Tenor di Zefiro

Toccata Seconda et Ligature a 4, per l’Arpa

Ancidetemi pur, per l’Arpa (Il secondo Libro de Ricercate & altri varij Capricci,