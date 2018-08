“La Dirindina” di Domenico Scarlatti inaugura la rassegna “Ravello dove la musica incontra l’infinito”

Sarà la Farsetta per musica in due parti di Domenico Scarlatti “La Dirindina” ad inaugurare, domenica 26 agosto alle ore 19.00 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, la rassegna “Ravello dove la musica incontra l’infinito”. L’operina buffa sarà messa in scena dall’ Ensemble La Real Cappella di Napoli diretta da Ivano Caiazza per la Regia di Filippo Zigante. Tra gli interpreti, il soprano Ilaria Iaquinta, il baritono Enrico Di Geronimo ed il contraltista Angelo Bonazzoli.

Secondo appuntamento Lunedì 27 Agosto alle ore 19.00 con “First” il Recital del Chitarrista Federico De Conno che ci proporrà importanti brani del repertorio chitarristico di autori quali Mertz, D. Scarlatti, Paganini, Turina, Giuliani con un suono ispirato, chiaro e profondo.

Vivere un sogno e un emozione in un luogo di incomparabile atmosfera e acustica. Questo si propone dal 26 agosto al 6 ottobre la rassegna concertistica Ravello: dove la musica incontra l’infinito – Concerti all’auditorium Oscar Niemeyer e al Chiostro di San Francesco per la direzione artistica del Maestro Enzo Amato. La rassegna musicale proposta da Graficamente si avvale del Patrocinio del Comune di Ravello, nell’ambito della programma di valorizzazione della Città della Musica condotto dal Sindaco Salvatore Di Martino, e della collaborazione dell’Associazione Domenico Scarlatti e dell’Associazione Il Canto di Virgilio.

Info su spettacoli, orari, prenotazioni disponibili sul sito https://ravelloconcertiniemeyer.jimdofree.com/

Il costo del biglietto sarà di €. 20.00 CRAL e under 16 €. 10.00 info@domenicoscarlatti.it – info@graficamente.it

INFO AAST DI RAVELLO 089 857096

Area degli allegati