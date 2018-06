Il libro \"I Segreti di Matilde\" di Aldo di Mauro al Palazzo delle Arti di Napoli

“I segreti di Matilde”, il nuovo romanzo di Aldo di Mauro edito da “Homo Scrivens”, è pronto per la presentazione di venerdì 15 giugno 2018 alle 17.30 al PAN Palazzo delle Arti di Napoli.

Un libro che offre al lettore la possibilità di tracciare le forme di esseri vittime di antiche desolazioni interiori. Per i seguaci dell’apprezzato scrittore partenopeo, come si confermerà durante l’incontro moderato dal giornalista Giuseppe Giorgio con l’editore Aldo Putignano, la professoressa Giuseppina Scognamiglio ( Docente di Letteratura Teatrale Università di Napoli) e lo stesso autore, la possibilità di fare la conoscenza degli intriganti protagonisti di un inesplorabile interno familiare. Con la partecipazione dell’attrice Tina Femiano che interpreterà la protagonista Matilde e le canzoni di Enrico Mosiello, che inquadrerano l’atmosfera del romanzo, l’opportunità di provare in anteprima le forti emozioni che scaturiscono dalle pagine del libro.

L’iniziativa rientra nella programmazione culturale dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

“Matilde, governante della famiglia De Blasis, è considerata da tutti un punto di riferimento cui poter confidare i propri momenti di fragilità e dolore. Matilde conosce il segreto di ciascun membro della famiglia, sconosciuto agli altri, e questi segreti sono il suo patrimonio esistenziale, ma le procurano sofferenza, amplificata dalla solitudine. Suicidio, tradimento, violenza, perfino un omicidio, ma anche tanto amore, sono gli ingredienti dei romanzo, su temi sempre più ricorrenti nella nostra quotidianità”. La prefazione è di Pasquale Giustiniani cui si aggiunge un saggio breve di Paola Villani.