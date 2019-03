Libri. I sedili nobiliari di Sorrento, l’ultimo volume di Mario Russo

“I Sedili Nobiliari di Sorrento” è il titolo dell’ultimo libro dello storico Mario Russo, edito da con-fine, che sarà presentato sabato 23 marzo, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Sorrento.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Cuomo, sono previsti gli interventi di Vincenzo Russo, Giovanna Percopo Mozzillo e Nicoletta Ricciardelli, moderati da Andrea Fienga.

“Il volume prende in esame l’architettura degli edifici dei sedili sorrentini e le trasformazioni attraverso i secoli, dalle origini angioline ai giorni nostri – spiega il primo cittadino – Attraverso una paziente e puntuale ricostruzione da fonti bibliografiche ed iscrizioni, il libro accompagna il lettore in un viaggio nel tempo, corredato da ricche illustrazioni. Siamo grati al professor Russo per l’ennesimo lavoro sul nostro territorio. Partecipare alla realizzazione del volume, fa parte del sostegno che l’amministrazione intende dare alle attività di ricerca sulle nostre specificità culturali”.