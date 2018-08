Libri. Maurizio de Giovanni presenta “Il Purgatorio dell’Angelo”

Sabato 4 agosto, alle ore 21, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, Maurizio de Giovanni presenta il suo romanzo “Il Purgatorio dell’angelo”, edito da Einaudi.

L’incontro è promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Libreria Tasso, e vedrà la presenza del sindaco, Giuseppe Cuomo e dell’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis.

Con questo nuovo libro, de Giovanni dà vita ad un altro romanzo dedicato all’amatissimo commissario Ricciardi. Stavolta il protagonista dovrà fare i conti non solo con il ritrovamento di un cadavere, ma anche con i suoi sentimenti.