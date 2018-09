Libri. Gianluca Morvillo presenta Settembre Giovedì 13 settembre, ore 18.30, sala Tasso del Comune di Sorrento

Giovedì 13 settembre, alle ore 18.30, presso la sala Tasso del Comune di Sorrento, Gianluca Morvillo presenta il suo romanzo “Settembre”, edito da Eidos.

Ad illustrare i contenuti del volume sarà Caterina De Caprio, docente all’Università L’Orientale di Napoli. Interverranno il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e l’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis, moderati dal giornalista Luigi D’Alise.

“Settembre” è un racconto che parla dell’incontro tra un uomo ed una donna, Marco e Sibilla, su un’isola del Mediterraneo: un incontro casuale, dovuto a motivi professionali, tra due persone non più giovanissime realizzate sul piano professionale, ma non su quello affettivo e personale. E sullo sfondo la natura, vera protagonista di questo racconto, che entra prepotentemente nella vita presente e nelle vicende passate. C’è il mare colto in tante sfumature diverse, la macchia e il paesaggio mediterraneo, il profilo ora dolce e ora accidentato della nostra costa, il cielo nelle sue tante varietà cromatiche non solo di settembre; così avvenimenti passati e presenti si intrecciano e si fondono nel paesaggio circostante.

Gianluca Morvillo, sorrentino, insegna Italiano e Latino all’istituto superiore Axel Munthe dell’isola di Capri.