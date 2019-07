LIBRI IN CORTE Rassegna di incontri letterari ideata e condotta da FLAVIO PAGANO. Moccia presenta il suo nuovo libro al Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

LIBRI IN CORTE Rassegna di incontri letterari ideata e condotta da FLAVIO PAGANO

LUNEDÌ 22 LUGLIO FEDERICO MOCCIA presenta Tre volte te (Editrice Nord) al Palazzo Acampora di Bomerano ore 18.30

Tornano i pomeriggi letterari diLibri in Cortecon il giornalista e scrittore Flavio Pagano fra libri, autori e personaggi, per discutere a tutto tondo dei grandi temi dell’attualità e del loro riflesso nella letteratura.

Agerola Sui Sentieri degli Dèi ospita durante l’estate i primi quattro incontri – a cui seguiranno nuovi appuntamenti in autunno e inverno – che quest’anno torneranno ad animare la corte dello storico Palazzo Acampora, uno dei rari esempi di architettura patrizia dell’alta costiera amalfitana, dimora di personalità di spicco della politica e della cultura italiana, tra cui il compositore Francesco Cilea, che ad Agerola trascorreva abitualmente le vacanze estive. Si narra che sui tasti del grande pianoforte del salone delle feste di palazzo Acampora, Cileacompose le prime note di Il Lamento di Federico, la romanza a cui è legata la fortuna dell’opera L’Arlesiana.

Si inizia il 22 luglio con Federico Moccia che, dopo il caso editoriale Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, presenta il nuovo capitolo della storia di Step, Babi e Gin. Figlio d’arte con un esordio nel mondo della televisione e del cinema, Moccia è uno degli autori italiani più venduti in Italia e all’estero. Nei suoi libri scrive d’amore incontrando il favore di un pubblico ampio e vario, uomini e donne, adolescenti di ieri e di oggi. Con dieci milioni di copie vendute, i suoi romanzi sono diventati best seller, tradotti in quindici paesi, apprezzati dai lettori di romance.

