LETTURE TASSIANE. IL TERZO CANTO DALLA GERUSALEMME LIBERATA

Venerdi 8 febbraio 2019, alle ore 17.00, ultimo appuntamento nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento, ai piedi del Busto del Tasso, poi si sposta presso il Museo Correale, ai piedi della maschera funeraria e acconto alla prima edizione della Gerusalemme, per la lettura del III Canto. Introdotta e spiegata dal Prof Domenico Palumbo, letta dall’attore e fine dicitore Salvatore Guadagnuolo, colonna sonora curata dal Violino di Antonino D’Esposito con i madrigali di Gesualdo da Venosa, amico e mecenate del Tasso. Ai docenti e agli studenti punteggi per crediti formativi.

Queste letture Tassiane, ideate e volute dal Prof Alfonso Paolella, stanno avendo un successo oltre ogni aspettativa, vuoi per la formula accattivante e snella, vuoi per la proiezione delle immagini, vuoi per la voce suadente di Guadagnuolo, vuoi per il violino, sembra che quell’oretta passi in un batter d’occhio. Possiamo parlare sicuramente e decisamente di uno spettacolo culturale, che la gente voleva, che la gente aspettava. Deve essere un format da offrire anche agli ospiti stranieri, e il prof Palumbo è già avvezzo alla comunicazione in inglese per i corsi che tiene al Sant’Anna.

Giunge a Gerusalemme il campo: e quivi In fera guisa è da Clorinda accolto. Sveglia in Erminia amor Tancredi: e vivi Fa i proprj incendj al discoprir d’un volto. Restan gli Avventurier di duce privi: Ch’un sol colpo d’Argante a lor l’ha tolto. Pietose essequie fangli. Il pio Buglione, Ch’antica selva si recida, impone.

Già l’aura messaggiera erasi desta A nunziar che se ne vien l’aurora: Ella intanto s’adorna, e l’aurea testa 4Di rose, colte in Paradiso, infiora; Quando il campo, ch’ all’arme omai s’appresta, In voce mormorava alta e sonora, E prevenia le trombe: e queste poi 8Dier più lieti e canori i segni suoi.

Così di naviganti audace stuolo, Che mova a ricercar estranio lido, E in mar dubbioso, e sotto ignoto polo 28Provi l’onde fallaci, e ’l vento infido; S’alfin discopre il desiato suolo, Il saluta da lunge in lieto grido: E l’uno all’altro il mostra, e intanto oblia 32La noja, e ’l mal della passata via.

Sommessi accenti, e tacite parole, Rotti singulti, e flebili sospiri Della gente, che in un s’allegra, e duole, 44Fan che per l’aria un mormorio s’aggiri; Qual nelle folte selve udir si suole, S’avvien che tra le frondi il vento spiri: O quale infra gli scoglj, o presso ai lidi 48Sibila il mar, percosso, in rauchi stridi.

VIII.

Dunque ove tu, Signor, di mille rivi

Sanguinosi il terren lasciasti asperso,

D’amaro pianto almen duo fonti vivi

60In sì acerba memoria oggi non verso?

Agghiacciato mio cor, chè non derivi

Per gli occhj, e stilli in lagrime converso?

Duro mio cor, chè non ti spetri e frangi?

64Pianger ben merti ogn’or, s’ora non piangi.

IX.

Dalla Cittade intanto un ch’alla guarda

Sta d’alta torre, e scopre i monti e i campi,

Colà giuso la polve alzarsi guarda,

68Sicchè par che gran nube in aria stampi:

Par che baleni quella nube ed arda,

Come di fiamme gravida e di lampi:

Poi lo splendor di lucidi metalli

72Scerne, e distingue gli uomini, e i cavalli.

X.

Allor gridava: oh qual per l’aria stesa

Polvere i’ veggio! o come par che splenda!

Su, suso, o cittadini, alla difesa

76S’armi ciascun veloce, e i muri ascenda:

Già presente è il nemico. E poi ripresa

La voce: ogn’un s’affretti, e l’arme prenda:

Ecco il nemico, è quì: mira la polve,

80Che sotto orrida nebbia il cielo involve.