Letture Tassiane. Giovedi il secondo canto

Lettura del secondo canto dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, ai piedi del Tasso, nella sala consiliare del Comune di Sorrento. Il prof Alfonso Paolella presenta e introduce il canto, mentre sullo schermo scorrono le illustrazioni delle tante edizioni della Gerusalemme Liberata, mentre Salvatore Guadagnuolo, attore, legge, sullo schermo scorrono i versi del canto e un violino di sottofondo produce un atmosfera che a dir poco è emozionante.

Finalmente! oserei gridare, una operazione culturale di grande pregio a lungo investimento, ove non solo i sorrentini si riappropriano ravvicinandosi alla letteratura del Tasso, ma auspico un futuro anche per gli stranieri con versioni in inglese.

[p. 33 ]

Novo incanto fa Ismen, che vano uscito,

Vuole Aladin che muoja ogni Cristiano.

La pudíca Sofronia e Olindo ardito,

Perchè cessi il furor del Re Pagano,

Voglion morir. Clorinda, il caso udito,

Non lascia lor più de’ ministri in mano.

Argante, poi che quel ch’Alete dice

Non cura il Franco, a lui guerra aspra indice.

CANTO SECONDO.

Mentre il Tiranno s’apparecchia all’armi,

Soletto Ismeno un dì gli s’appresenta:

Ismen, che trar di sotto ai chiusi marmi

4Può corpo estinto, e far che spiri e senta:

Ismen, che al suon de’ mormoranti carmi

Fin nella reggia sua Pluto spaventa,

E i suoi Demon negli empj uficj impiega

8Pur come servi, e gli discioglie, e lega.

[p. 34 ]

II. Questi or Macone adora, e fu Cristiano,

Ma i primi riti anco lasciar non puote;

Anzi sovente in uso empio e profano

12Confonde le due leggi a sè mal note.

Ed or dalle spelonche, ove, lontano

Dal volgo, esercitar suol l’arti ignote,

Vien nel pubblico rischio al suo Signore;

16A Re malvagio consiglier peggiore. III. Signor, dicea, senza tardar sen viene

Il vincitor esercito temuto;

Ma facciam noi ciò che a noi far conviene;

20Darà il Ciel, darà il mondo ai forti ajuto.

Ben tu di Re, di duce hai tutte piene

Le parti, e lunge hai visto e provveduto.

S’empie in tal guisa ogn’altro i propri uficj,

24Tomba fia questa terra a’ tuoi nemici. IV. Io quanto a me ne vengo, e del periglio,

E dell’opre compagno ad aitarte.

Ciò che può dar di vecchia età consiglio,

28Tutto prometto, e ciò che magica arte.

Gli Angeli che dal Cielo ebbero esiglio

Costringerò delle fatiche a parte.

Ma dond’io voglia incominciar gl’incanti,

32E con quai modi, or narrerotti avanti.

[p. 35 ]

V. Nel tempio de’ Cristiani occulto giace

Un sotterraneo altare; e quivi è il volto

Di colei, che sua diva, e madre face,

36Quel volgo, del suo Dio nato e sepolto.

Dinanzi al simulacro accesa face

Continua splende: egli è in un velo avvolto;

Pendono intorno, in lungo ordine, i voti

40Che vi portaro i creduli devoti. VI. Or questa effigie lor, di là rapita,

Voglio che tu di propria man trasporte,

E la riponga entro la tua Meschita:

44Io poscia incanto adoprerò sì forte,

Ch’ognor, mentre ella quì fia custodita,

Sarà fatal custodia a queste porte;

Tra mura inespugnabili il tuo impero

48Sicuro fia, per novo alto mistero. VII. Sì disse, e ’l persuase: e impaziente

Il Re sen corse alla magion di Dio,

E sforzò i Sacerdoti, e irreverente

52Il casto simulacro indi rapío;

E portollo a quel tempio, ove sovente

S’irrita il Ciel col folle culto e rio.

Nel profan loco, e su la sacra imago

56Susurrò poi le sue bestemmie il Mago.

[p. 36 ]

VIII. Ma come apparse in ciel l’alba novella,

Quel, cui l’immondo tempio in guardia è dato,

Non rivide l’immagine, dov’ella

60Fu posta, e invan cerconne in altro lato.

Tosto n’avvisa il Re, ch’alla novella

Di lui si mostra fieramente irato:

Ed immagina ben ch’alcun fedele

64Abbia fatto quel furto, e che se ’l cele. IX. O fu di man fedele opra furtiva,

O pur il Ciel quì sua potenza adopra:

Che di colei ch’è sua Regina e diva,

68Sdegna che loco vil l’immagin copra:

Ch’incerta fama è ancor, se ciò s’ascriva

Ad arte umana, od a mirabil’opra.

Ben è pietà, che la pietade e ’l zelo

72Uman cedendo, autor sen creda il Cielo. X. Il Re ne fa con importuna inchiesta

Ricercar ogni chiesa, ogni magione:

Ed a chi gli nasconde, o manifesta

76Il furto o il reo, gran pene, e premj impone.

E’l Mago di spiarne anco non resta

Con tutte l’arti il ver; ma non s’appone:

Chè ’l Cielo (opra sua fosse, o fosse altrui)

80Celolla, ad onta degl’incanti, a lui.

[p. 37 ]