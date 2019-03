LETTURE TASSIANE. DOMENICA AL MUSEO CORREALE

Il “Rotary Club di Sorrento”, l’ Associazione “Studi Storici Sorrentini”, l ’Associazione “Le Amiche del Museo Correale di Terranova”, l’ ”Unitre Penisola Sorrentina”, l’ “International Inner Wheel” di Sorrento in collaborazione con il Comune di Sorrento e con il prestigioso Museo Correale organizzano una lettura integrale della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Il programma prevede la lettura e commento di tutti i 20 canti del poema da parte di studiosi ed esperti del Tasso per un periodo di 10 mesi, con 2 letture mensili (interrotte in luglio ed agosto) I prossimi appuntamenti saranno nella Sala degli Specchi del Museo Correale di Sorrento

Domenica 17 marzo ore 11.00 CANTO V commento del prof. Alfonso Paolella, e lettura della sig.ra Rosa Mauro, al violino prof. Antonino d’Esposito

Domenica 31 marzo ore 11.00 CANTO VI commento della dott.ssa Martina Lombardi e lettura della prof.ssa Nives Reale

Venerdì 5 aprile ore 17.00 CANTO VII commento della dott.ssa Martina Lombardi e lettura della prof.ssa Nives Reale

Venerdì 26 aprile ore 17.00 CANTO VIII commento del sig. Franco Gargiulo e lettura a cura degli allievi del laboratorio “Art du theatre”.

Gli incontri successivi in data da stabilire si svolgeranno presso il Museo Correale.

Il sindaco Avv. Giuseppe Cuomo